Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İsias Davası ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türk yargısının bu gözü dönmüş canilere en ağır ibretlik cezalar vermesi sureti ile acılı ailelerin acısının bir nebze de olsa hafifletilmesi en büyük arzumuzdur” dedi.

Bakan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

“6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketi Türk Milletini derin bir üzüntüye boğarken, orada çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve vatandaşlarımızı kaybetmek bizlerin kalbinde hiçbir zaman kapanmayacak derin yaralar açmıştır. Acıların en büyüğünü yaşadığımız İsias Hotel davası, dün Adıyaman Adliyesinde sanıkların ifadeleriyle başlamış, bugün de çocuklarını ve eşlerini kaybeden acılı ailelerin, gözyaşları içerisinde verdikleri ifadelerle devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz süreç oldukça zor bir süreçtir. Halk olarak acılı ailelere destek olmak, arkalarında kenetlenmek, yıpratıcı iddialara göğüs germelerine yardım etmek ve davanın seyrini olumsuz yönde etkileyecek davranışlardan kaçınmak en büyük sorumluluğumuzdur. İsias ortak davamızdır!

İki gündür Mahkeme sürecini yakından takip ediyoruz. Bu sürecin bir an evvel neticelenmesi, Türk yargısının bu gözü dönmüş canilere en ağır ibretlik cezalar vermesi sureti ile acılı ailelerin acısının bir nebze de olsa hafifletilmesi en büyük arzumuzdur.”