Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında alabora olan Filo Jet’e ilişkin “kaptanın ehliyeti yoktu” ve “gemi denetimsiz sefere çıkarıldı” iddialarını yanıtladı. Arıklı, kaptanın yaklaşık 25 yıllık deneyime ve gerekli ehliyete sahip olduğunu belirtirken, geminin de kazadan yaklaşık iki buçuk ay önce Türk Loydu tarafından denetlendiğini ve gerekli belgeleri aldığını söyledi.

Arıklı, KIBRIS TV ekranlarında Elif Şen Çatal’ın hazırlayıp sunduğu “Kıbrıs’ta Gündem” programına canlı bağlantıyla katılarak, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“KAPTAN 25 YILLIK KAPTAN, ELBETTE EHLİYETİ VAR”

“Kaptanın ehliyeti yoktu” yönündeki iddialara yanıt veren Arıklı, kaptanın yaklaşık 25 yıllık deneyime sahip olduğunu belirtti.

Arıklı, “Kaptan 25 yıllık kaptan. Yıllarca bu bölgede kaptanlık yapmış birisi. Elbette ehliyeti var. Bunlar nasıl iddia edilebilir, gerçekten şaşırıyorum.” dedi.

“GEMİ İKİ BUÇUK AY ÖNCE TÜRK LOYDU DENETİMİNDEN GEÇTİ”

Geminin daha önce kaza geçirdiği, hasarın tam olarak giderilmeden yeniden yolcu taşımaya başladığı ve denetim zafiyeti bulunduğu yönündeki iddiaları da değerlendiren Arıklı, Filo Jet’in yaklaşık iki buçuk ay önce Türk Loydu’nun denetiminden geçtiğini söyledi.

Arıklı, geminin denetim sonrasında sertifikasını ve klas belgesini alarak ilgili makamlara sunduğunu belirterek, “Türk Loydu, dünyanın önde gelen saygın denetim ve klaslama kuruluşlarından bir tanesi.” ifadelerini kullandı.

Gemide patlama yaşandığı yönündeki iddiaların ise teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacağını kaydeden Arıklı, kazanın nedenine ilişkin kesin değerlendirme yapılabilmesi için araştırmaların tamamlanması gerektiğini belirtti.

Arıklı, “Bunların hepsi teknik araştırmalar sonucunda ortaya çıkacaktır. Ama peşinen ‘denetim yapılmadı, gemi denetimsiz bir şekilde sefere çıkartıldı’ şeklindeki iddialar son derece uçuk iddialar.” dedi.

Arıklı ayrıca, kazaya ilişkin ayrıntılı açıklamanın saat 10.30’da düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.