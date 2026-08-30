Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinin çevresinde bulunan ve olayın ardından kendi teknesiyle ilk müdahale edenlerden biri olan yat işletmecisi Fırat Gencer, yaşananları MYK Haber’e anlattı.

Gencer, yaklaşık 50 kişiyi teknesine alarak tahliye ettiğini, aralarında bebeklerin ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi denizden kurtardığını söyledi.

“'BU HAVADA SEYİR Mİ YAPILIR?' ŞEKLİNDE KONUŞMUŞTUK; 5 DAKİKA SONRA ‘TEKNE BATIYOR’ İHBARI GELDİ”

Lords Palace Hotel’de su sporları aktiviteleri yapan Gencer, geminin sabah saatlerinde yola çıktığını belirterek, o sırada otelin sahilinde bulunduğunu söyledi.

Denizin oldukça fırtınalı olduğunu ifade eden Gencer, geminin hareket ettiğini gördüklerinde kendi aralarında, “Bu havada seyir mi yapılır?” şeklinde konuştuklarını aktardı.

Bir süre sonra denizde turuncu renkte bir şeyin patladığını gördüğünü anlatan Gencer, bunun iyiye işaret olmadığını düşündüğünü söyledi.

Ardından benzer durumun peş peşe ikinci, üçüncü ve dördüncü kez yaşandığını belirten Gencer, durumu Sahil Güvenlik’e bildirdiğini ve kendisine ilk aşamada herhangi bir ihbar ulaşmadığının söylendiğini ifade etti.

Gencer, daha sonra Sahil Güvenlik tarafından kendisinin arandığını belirterek yaşananları şöyle anlattı:

“Akabinde 5 dakika sonra aradı ve ‘Tekne batıyor’ ihbarı verdi. Bizim teknemiz karadaydı. Suya atlayıp ilk gidenlerden biriyim ben. Sahil Güvenlik de hemen yanımızda geldi.”

“35-40 KİŞİYİ TEKNEME ALDIM; DENİZİN ORTASINDA CAN PAZARI YAŞANDI”

Kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte katıldığını belirten Gencer, denizde bulunan kişileri teknelerine almaya başladıklarını söyledi.

Gencer, 35-40 kişiyi teknesine aldığını, kapasitenin dolmasının ardından özellikle salların içerisindeki bebek ve çocukları da tahliye etmeye çalıştıklarını anlattı.

Yaklaşık 15-20 çocuğu kurtararak mendireğe getirdiğini belirten Gencer, daha sonra yeniden bölgeye gitmelerine gerek kalmadığını söyledi.

Yaşananların boyutunun çok büyük olduğunu ifade eden Gencer, kendi kurtardıkları kişiler ile gemide bulunan toplam yolcu sayısının birbirini tutmadığını gördüğünü ve bu nedenle çok daha fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Kurtarma botlarının gemi alabora olurken denize yayıldığını belirten Gencer, bazı botların boş şekilde denizde sürüklendiğini ve insanların bu botlara binme fırsatı bulamadığını aktardı.

Gencer, yaşananları, “Denizin ortasında can pazarı yaşandı” sözleriyle anlatarak, insanların kendilerine “Beni kurtar” diye yalvardığını söyledi.

Önceliğinin suda bulunanlar olduğunu belirten Gencer, özellikle küçük çocukları ve ayağından yaralanmış bir çocuğu kurtarmaya çalıştığını ifade etti.