Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bu sabahın ilk saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Girne’deki gemi kazasında yaralananların son durumu hakkında bilgi verdi.

Olayın ilk anından itibaren gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ve sağlık hizmetlerinin aksamaması için yaralıları belirli merkezlerde topladıklarını belirten Dinçyürek, tedavisi tamamlanan hastaların peyderpey taburcu edildiğini söyledi.

Bakan Dinçyürek, hastanelerde yatarak tedavi gören hasta sayısının ilk saatlere kıyasla önemli ölçüde azaldığını belirterek, hayati tehlikesi olan hasta da bulunmadığını kaydetti.