"Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarındaki gemi kazasının nedenlerinin tespiti, sorumlulardan hesap sorulması için KKTC'yle işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı'nda konuştu.

Girne'den (alabora olan gemi) herkesi derinden üzen bir kaza haberi aldıklarını anımsatan Erdoğan, kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Kazadan kurtulanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız. Rabb'im milletimizi ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.