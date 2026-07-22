Lapta – Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi tarafından yürütülen Baf - Yeşilova (Mandirga) Şehitlik Anıtı Projesi'nde önemli bir aşamaya gelindi.

LAÇ Belediyesi ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği iş birliğinde sürdürülen proje kapsamında, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın (KTBK) olumlu değerlendirmesiyle anıtın hayata geçirilmesi yönünde önemli bir adım atıldı.

Proje doğrultusunda hazırlanan görsel çalışmalar ve teknik detaylar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Karaoğlanoğlu Şehitliği arazisi içerisinde inşa edilmesi planlanan Baf - Yeşilova (Mandirga) Şehitlik Anıtı, Baf'ın Yeşilova (Mandırga) köyünden şehit düşen Kıbrıs Türklerinin anısını yaşatmayı amaçlıyor.

Anıtın, şehitlerin aziz hatırasını gelecek nesillere taşırken, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele ruhunu ve tarihî mirasını da yaşatacak kalıcı bir eser olması hedefleniyor.

LAÇ Belediyesi yetkilileri, projenin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü belirterek, anıtın tamamlanmasının ardından hem şehit aileleri hem de toplum için önemli bir anma ve ziyaret noktası oluşturacağını ifade etti.