Ankara’da bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edildi.

Görüşme sonrası BRT’ye değerlendirmede bulunan Bakan Arıklı, Ercan Havalimanının uluslararası uçuşlara hazır hale getirilebilmesi için Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yapılan yapılan çalışmalar hakkında Cevdet Yılmaz’ı bilgi verdiğini, çalışmaların hızlandırılması konusunda desteklerini talep ettiklerini söyledi.

Arıklı, Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek ile de görüştüklerini, önümüzdeki günlerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden bir ekibin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geleceğini belirterek, teknik ekibin; eğitilmesi, Ercan Havalimanının uluslararası uçuşlar için gereken eksiklilerini tespit edilmesi ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi vereceğini kaydetti.

Arıklı, bu aşamadan sonra ise Sivil Havacılık Dairesinin Ercan Havalimanı için Devlet Hava Meydanları İşletmesinden lisans alacağını açıkladı.

Arıklı, Karayolları Master Planı çerçevesinde 2026 yılında yapılacak, Girne – Lefkoşa, Yılmazköy – Geçitköy ve İskele – Karpaz ve diğer yol, akıllı kavşak sinyalizasyon ve Fiber projeleri hakkında Yılmaz’a düşüncelerini aktardıklarını da belirtti.