Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye’nin "iktidarıyla ve muhalefetiyle" iki devletli çözümün arkasında olduğunu belirtti.

Erhan Arıklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyeti kabulünde yaptığı açıklamada, iki devletli çözüm modeline Türkiye’de yalnızca iktidarın değil, muhalefet partilerinin de destek verdiğini kaydetti. Arıklı, “Bu ziyaret, Türkiye’nin iktidarıyla ve muhalefetiyle iki devletli çözüm modelinin arkasında olduğunun güçlü bir göstergesidir.” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Mart 2021 ve 18 Temmuz 2024 tarihlerind oy birliğiyle aldığı kararlarla, Kıbrıs’ta iki devletin eşit egemenliği ve eşit uluslararası temsiliyetine dayalı bir çözüm modeline destek beyan ettiğini kaydeden Arıklı, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi’ne, iki devletli çözüme verdikleri destek ve nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Ümit Özdağ ise Kıbrıs meselesinin Türkiye’nin iç meselelerinden ayrı bir yerde durduğunu ifade etti ve “Biz Kıbrıs’ta her zaman iki devletli çözümden yana olduk. Türkiye’de iktidar ile muhalefet arasında birçok konuda tartışma olabilir; ancak Kıbrıs’taki çözüm modeline ilişkin görüşlerimiz aynıdır. Kıbrıs, Türkiye’nin iktidarı ve muhalefeti için millî bir meseledir.” dedi.