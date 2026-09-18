Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulaştırma Bakanlığı döneminde hayata geçirilen projelerde görev alan bürokratların birer birer görevden uzaklaştırıldığını belirterek, Başbakan Ünal Üstel’e tepki gösterdi.

Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulaştırma Bakanlığı döneminde hayata geçirilen projelerde kendileri kadar, gece gündüz çalışan başarılı bürokratların da büyük emeği bulunduğunu ifade etti.

“Bugün, bu ekibin başarılı isimleri birer birer görevden uzaklaştırılıyor” diyen Arıklı, son olarak Karayolları Müdürü’nün de görevden alındığını belirtti.

Görevden alınan bürokratın 50 yıldır el değmeyen yolların yeniden ele alınması, projelendirilmesi ve yapımında gece gündüz çalıştığını kaydeden Arıklı, söz konusu dönemde yürütülen projeleri sıraladı.

Arıklı, Kuzey Çevre Yolu, Fota Yolu, Kayalar-Sadrazam Yolu, Karpaz-Manastır Yolu ile Girne-Alsancak-Lapta yolunun yanı sıra yapımı devam eden Girne-Çatalköy, Değirmenlik-Çatalköy ve İskele-Boğaz yollarına dikkat çekti.

“Bunların hepsi ortada” diyen Arıklı, Üstel’e şu soruları yöneltti:

“Ekibimizi görevden alarak bu projeleri de mi kendinizin yapmış olduğunu söyleyeceksiniz? ‘50 yıldır yapılmayan yolları biz yaptık’ mı diyeceksiniz?”

Arıklı, 50 yılda ülkede birçok kez UBP hükümetinin görev yaptığını belirterek, Üstel’in geçmişte Ulaştırma Bakanlığı görevinde de bulunduğunu hatırlattı.

“50 yıldır yapılmayan bu yolları siz neden yapmadınız?” diye soran Arıklı, görevden alınan bürokratların emeğinin yok sayılabileceğini ancak yapılan yolların, tamamlanan projelerin ve halka sunulan hizmetlerin yok sayılamayacağını ifade etti.

Arıklı paylaşımını şöyle tamamladı:

“Bir bürokratı görevden almak kolaydır. Ama yapılan icraatı değiştiremezsiniz.

Ekibimi temizleyerek icraatlarımızı sahiplenemezsiniz, Ünal Bey.

Halk kimin ne yaptığını da, ne zaman yaptığını da gayet iyi biliyor.”