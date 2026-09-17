Eczacılar Birliği, 90 bin 20 adet tansiyon ilacının “çok acil” koduyla alınmasına tepki göstererek, ilacın halihazırda eczanelerde bulunduğunu ve vatandaşların Sosyal Sigortalar kapsamında ilaca uygun fiyata erişebildiğini belirtti.

Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “90.020 adet… Peki neden ‘çok acil’" ifadelerini kullanarak, söz konusu alımın aciliyetinin gerekçesinin açıklanmasını istedi.

“İlaç halihazırda eczanelerde mevcut. Vatandaş bu tansiyon ilacına Sosyal Sigortalar kapsamında zaten uyguna erişebiliyor. O hâlde 90.020 adetlik bu alımın aciliyeti nedir" diye soran Birlik, şu ifadeleri kullandı:

“Bu miktar hangi ihtiyaca göre belirlendi? Mevcut piyasadaki stoklar değerlendirildi mi?

Ülkenin sağlık bacağında nice önemli eksiklikler varken, bu alanda ayrılan kamu kaynaklarının piyasada bulunan ilaçlara savurganca harcanmasının gerekçeleri dürüstçe açıklanmalıdır.

Eczacıya ‘İlacı rafında bulundur, hizmeti sürdür’ denirken, bir yandan bu hizmetin köküne dinamit koyarak, eczane kanalını sistemin dışına atan kararlar alınmasını kabul etmiyoruz.

Devlet yapısı eczacıyı görmezden gelmeyi bırakıp, mevcut imkânları doğru kullanmanın yolunu aramakla yükümlüdür”