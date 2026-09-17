CTP Milletvekili Filiz Besim, ilaç ihalelerinin zamanında ve doğru planlanmadığını, pahalı doğrudan alımlar yapıldığını belirterek, ilaç politikalarında günü kurtarmak yerine sistem kurulması gerektiğini söyledi.

Besim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yıllardır ilaç konusunda uyarılarda bulunduklarını belirterek, “İlaç ihaleleri zamanında ve doğru planlanmıyor, pahalı doğrudan alımlar yapılıyor; bir tarafta gerekli ilaçlar bulunamazken diğer tarafta ihtiyaç doğru hesaplanmadığı için ilaçlar miadı dolarak ziyan olabiliyor" ifadelerini kullandı.

“2026 yılında hâlâ gerçek anlamda çalışan bir İlaç Takip Sistemimiz yok" diyen Besim, İlaç ve Eczacılık Dairesi ile kamu hastanelerinde yeterli eczacı istihdamı sağlanmadığı için eczacılık eğitimi almamış personelin ilaç verme süreçlerinde görev aldığı bir yapı ile karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Besim, ilaç vermenin yalnızca kutuyu hastaya uzatmak olmadığını vurgulayarak, “Doğru ilacın, doğru dozda, doğru hastaya verilmesi; ilaç etkileşimlerinin değerlendirilmesi ve hastanın doğru bilgilendirilmesi doğrudan hasta güvenliğinin parçasıdır. Bu nedenle ilaç hizmetlerinde eczacı danışmanlığı vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.

“İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ İLAÇ POLİTİKALARININ KALBİDİR”

İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin ülkenin ilaç politikalarının kalbi olduğunu belirten Besim, dairenin görevinin yalnızca eksilen ilacı bulmak olmadığını kaydetti.

Besim, “İhtiyacı ve stokları planlamak, ilaç güvenliğini sağlamak, denetlemek ve çağdaş ilaç politikalarını uygulamaktır" ifadelerine yer verdi.

Bunları yapmak yerine, “seçime üç ay kala dairede personeli dağıtarak çalışma barışını bozmanın çözüm olmadığını” belirten Besim, CTP iktidarında İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin yasal altyapısının, eczacı kadrolarının ve denetim kapasitesinin güçlendirileceğini söyledi.

“İLAÇ TAKİP SİSTEMİ’Nİ İVEDİLİKLE KURACAĞIZ”

Besim, İlaç Takip Sistemi’ni ivedilikle kuracaklarını belirterek, ilacı ülkeye girişinden hastaya ulaşıncaya kadar izleyeceklerini ifade etti.

Kritik ilaçlarda arz güvenliğini yasal güvence altına alacaklarını kaydeden Besim, hastaların ilaçlarına kendi eczanelerinden kolay ve güvenli biçimde ulaşabileceği sistemi ve eczacı danışmanlığı modelini hayata geçireceklerini belirtti.

Besim, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:

“Çünkü ilaç yalnızca bir bütçe kalemi değildir.

İlaç güvenliği, hasta güvenliğidir.

Dört yıldır uyarıyoruz. Artık nasıl yapılacağını da ortaya koyuyoruz.

Bu ülkede ilaçsızlık da, plansızlık da kader değildir"