Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Evi, 2024 yılının Eylül ayında hizmete açıldı. Ancak uzun yıllar beklenen ve önemli bir kapasiteye sahip olan merkez, açılışının üzerinden geçen sürede çeşitli sorunlarla gündeme geliyor. Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner ile Dernek Asbaşkanı ve Baş Fizyoterapist Dr. Fzt. Şahveren Yücel, merkezin mevcut durumunu ve çözüm bekleyen sorunları Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlanan “Perspektif” programında anlattı.

Engelli bireyler için tasarlanan Engelsiz Yaşam Evi, sahip olduğu fiziksel altyapı ve donanımla dikkat çekiyor. Merkez, özellikle rehabilitasyon ve fizyoterapi alanında Kuzey Kıbrıs’ta bulunmayan çeşitli cihaz ve imkanları bünyesinde barındırıyor.

Ancak merkezin sahip olduğu bu imkanların tam anlamıyla kullanılabilmesi için bazı temel sorunların çözülmesi gerekiyor.

Kıbrıs Genç TV’de Yağmur Çal’ın sunduğu “Perspektif” programına konuk olan Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner, merkezin kuruluşundan bugüne yaşanan süreci anlattı.

Kaner, projenin hayata geçirilmesi sürecinde yaklaşık 11 bakanla çalışma yürüttüklerini belirterek, mevcut durumda merkezle ilgili gerekli adımların atılmadığını savundu. Kaner, özellikle mevcut Bakan Oğuzhan Hasipoğlu’nun merkeze yeterli ilgiyi göstermediğini ifade etti.

Engelsiz Yaşam Evi’nin en önemli bölümlerinden biri olan yatılı hizmet biriminin halen faaliyete geçirilememesi de gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Güliz Kaner, yatılı bölümün açılabilmesi için gerekli şartların henüz tamamlanmadığını belirterek, özellikle istihdam ve bütçe konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Merkezin yalnızca fiziksel olarak tamamlanmasının yeterli olmadığını vurgulayan Kaner, hizmetin sürdürülebilmesi için yeterli personel ve bütçenin oluşturulmasının gerektiğine işaret etti.

Engelsiz Yaşam Evi, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında son teknoloji cihazlara da sahip.

Kuzey Kıbrıs genelinde bulunmayan bazı fizyoterapi cihazlarının merkezde yer aldığını belirten yetkililer, ancak yaşanan sorunlar nedeniyle bu donanımın da gerektiği şekilde kullanılamadığını ifade etti.

Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Denetleme Kurulu Başkanı, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Asbaşkanı ve Romatem Move Cyprus Baş Fizyoterapisti Dr. Fzt. Şahveren Yücel de “Perspektif” programında değerlendirmelerde bulundu.

Yücel, merkezdeki fizyoterapi ve rehabilitasyon imkanlarını, mevcut sorunları ve bu sorunların hizmet süreçlerine etkisini anlattı.

Uzun yıllar boyunca açılması beklenen Engelsiz Yaşam Evi’nin bugün geldiği noktada yeniden sorunlarla gündeme gelmesi, engelli bireylerin ve ailelerinin beklentilerini de artırıyor.

Merkezin sahip olduğu altyapı ve teknik donanımın tam kapasiteyle kullanılabilmesi, yatılı bölümün faaliyete geçmesi ve gerekli istihdam ile bütçenin sağlanması, çözüm bekleyen başlıklar arasında yer alıyor.

Güliz Kaner ve Dr. Fzt. Şahveren Yücel, programda merkezin mevcut durumunu tüm yönleriyle değerlendirirken, Engelsiz Yaşam Evi’nin amacına uygun şekilde ve tam kapasiteyle hizmet verebilmesi için gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini vurguladı.