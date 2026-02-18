Erhan Arıklı’nın oğlu Ercan Arıklı, UBP Milletvekili Hasan Küçük’ü Türk Telekom Protokolü ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştirerek, ''Hep Küçük kalmak zorunda değilsiniz. Birazcık büyümeyi hayal edin” dedi.

Erhan Arıklı’nın oğlu Ercan Arıklı, UBP Milletvekili Hasan Küçük’e yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

Ercan Arıklı açıklamasında, söz konusu protokolün sanki Erhan Arıklı tarafından imzalanmış ve sorumlusu oymuş gibi bir algı yaratıldığını savunarak, “Bu protokolü sanki Arıklı imzalamış ve sorumlusu oymuş gibi havalarla Arıklı’yı ek protokol imzalanmazsa istifa edecek misin diye soruyorsun” ifadelerini kullandı.

Erhan Arıklı’nın, Başbakanın imza attığı protokolü “canla başla savunduğunu” belirten Ercan Arıklı, UBP’lilere yönelik olarak, “Siz UBP’liler, kendi Genel Başkanınıza saygı duymadığınız için onun imzasına da saygı duymuyorsunuz” dedi.

Açıklamasında geçmişte yaşanan siyasi sürece de değinen Ercan Arıklı, “Siz zaten geçmişte de sırf hükümet olabilmek için kendi Genel Başkanınız Özgürgün’ü Kudret Özersay’a kurban etmiş bir partisisiniz” ifadelerini kullandı.

Ercan Arıklı, açıklamasının sonunda, “Arıklı sizin arkanızı topluyor. Takdir ve teşekkür etmeniz gerekirken sanki bu protokolün muhatabı Arıklı ve YDP imiş gibi konuşmaktan vazgeçin. Hep Küçük kalmak zorunda değilsiniz. Birazcık büyümeyi hayal edin” sözlerine yer verdi.