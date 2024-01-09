Lefkoşa Türk Belediyesi himayesinde ve Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. katkılarıyla oluşturulan ve başkent Lefkoşa’nın yeni kültür, sanat ve arşiv çalışmaları merkezi olarak çalışmalarına başlayan Arkhe, ilk resmi ziyaretini Kültür Dairesi Müdürlüğü’ne gerçekleştirdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi ve Arrkhe arasında olası iş birlikleri ve ortak projelerin görüşüldüğü ziyarette Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Arkhe Direktörü Halil Duranay, Kültür Merkezi yöneticisi Ceyhan Özyıldız ve Arkhe Koordinatörü İlkem Tunar bir araya geldi.