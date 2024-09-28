Yılın üçüncü asgari ücreti bir türlü belirlenemiyor. Asgari Ücretlilerin gözü yeni belirlenecek olan asgari ücrette iken gelen itirazın ardından komisyon yeniden bir araya gelecek.

İşveren Sendikası Başkanı Hasan Sungur Kıbrıs Genç Tv’ye yaptığı açıklamada asgari ücret tespit komisyonunun Pazartesi günü 10.30’da toplanacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Bakanlık Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise geçtiğimiz gün katıldığı TV programında yaptığı açıklamada asgari ücret tespit komisyonunun Pazar günü toplanacağını duyurmuştu.