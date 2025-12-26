Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantısını gerçekleştirirken, iki toplantıda ücret konuşulmadı. İşverenler temsilcisi Alp Cengiz Alp, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ''Ocak ayının ortasına varmadan bu stresi kaldırmak için ücreti belirleyeceğiz" derken, Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise sigortada kayıtlı yüzde 60 oranında asgari ücretli olduğunu söyledi. Masa, bir sonraki toplantısını 7 Ocak'ta gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 10.05’te başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp katıldı.

Toplantı sonrasında Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp'in konuşmalarının ardından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, uzlaşı içerisinde ve alın terinin karşılığı olacak bir asgari ücret belirlemek için 7 Ocak'ta 2. kez görüşüleceğini açıkladı.

Hasipoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Temel felsefemiz alın teri karşılığında verilebilecek bir orana ulaşmak. İşverenin de istihdamının sürdürülebilirliğini güvene almamız gerek. Toplantı sükunet içerisinde geçti. Asgari ücreti uzlaşı ile belirleme amacımız var, bunun için 7 Ocakta 2. görüşmeyi gerçekleştireceğiz.

Pozitif elektrik var bunu devam ettirmek istiyoruz; tespitler var bizde farkındayız. Hükümet olarak gerekli tedbirleri alıyoruz almaya devam edeceğiz."

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp'in konuşmasından sonra Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuştu. Serdaroğlu, İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun'un geçtiğimiz günlerde gündem olan sözlerine yüklendi.

Serdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bakan ilk defa ilk asgari ücret toplantısının yönetti hukukçu olduğu için de doğru bir yaklaşım yaptı yasaya aykırı diyemem. Bizim Hür-iş olarak tutumumuz belli işveren temsilcilerinden cengiz bey bir kenara Arhun bir kenara iyi polis kötü polis mi bilmem ama Arhun'un konuşmalara bakın bir de Cengiz Bey'e.

Polonya'ymış... Sıraladı bize. Bizi hiç enterese etmez KKTC’de bir gerçek var bu memlekette sigortada yatırımı olanların yüzde 60'ı asgari ücretli o ülkelerde yüzde 10 veya değil. Oralarda sistem var. Asgari kimsenin umurunda değil.

Arhun Bey, senin ülkende sistem yok. Sen, hükümeti eleştiremiyorsun da asgariyi eleştirmeye çalışıyorsun bu raddeye gelme sebebi başımızdakilerdi. Elektrik, gaz zamları geldiğinde neredeydin? Asgari her ülkenin kendi konumuna göredir. Asgari ücret geçim ücreti oldu bu ülkede KKTC vatandaşları almaz demesin insanlar arasında kavga çıkarmaya çalışmasın. Yüzde 60 asgari ücret var sigortada kayıtlı. Almazlar mı o zaman gerçek maaş üzerinden yatırsınlar. Pakistanlılara ne mecburmuş bu ücreti vermeye vereceksin. Çalıştırıyorsan vereceksin.

Temel gıdalar belli de sosyal konut projelileri var hükümetin kiradan kurtaracak Muş asgari ücretlileri. Vallahi onu alacak olan da bellidir. Torpilli ve ensesi kalınlar alacak o sosyal konutları da. Ne istiyor ev sahibi biliyor musunuz 450-500 Sterlin kira 2 depozit yetmez 1 se komisyon birde 6 aylık peşin hangi asgari ücretli verecek bunu? Burada senin gibiler yüzünden asgari ücret önemlidir.

İyi bir Aşçı sizce 45 bin liraya çalışır mı? Hal böyleyken asgari ücret zammı konuşmayacaklar.

Elektrik temel ihtiyaç değil mi asgari ücret elektrikten muaf oldu da bizim mi haberimiz yok mı? Biz 3000 dedik 3500 dedik şanslıdır bu para gelen. Şu temel ihtiyaç değil mi? Suyu kullanmayan bile ödeler belediyeye para.

Asgari ücretli giyinmedin mi çıplak mı gezsin? Okul üniformalarını devlet öder de haberimiz mi yok? Devlet defter kitap mı karşılar? Onu da asgari ücretli öder."

İlk olarak Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp açıklamalarda bulundu. Alp bugün gerçekleşen görüşmelerde tarafların pozisyonlarını belirttiğini ancak ücret görüşülmediğini ifade etti.

Cengiz Alp'in açıklamaları şu şekilde:

"Gizlilik kararı var rakamlarla ilgili bir şey söyleyemeyeceğiz güzel bir görüşmeydi herkes sorunun farkında 163 bin çalışanı ve iş verenleri ilgilendiriyor ailelerin sorumluluğu hissediyoruz bizden kaynaklı olmayan sorunlar var maalesef iş veren tarafı çalışanı çok iyi anlıyor ve empati de yağıyor ama işverenler de var küçük esnaflar da var emekliler var. Onun sorumluluğu üstümüzde enflasyon sorunumuz var.

Tartışmaların sorunu hep enflasyon maalesef ki bu konuda zirvede sınır ötesine katan bir alışveriş var. Bugün ücret konusuna girilmedi taraflar pozisyonunu söyledi Ocak ayının ortasına varmadan inşallah bu stresi kaldırmak için ücreti belirleyeceğiz. Herkesi memnun etmek mümkün değil ama genel ortalamayı mutlu edecek bir ücreti yakalamaya çalışıyoruz.

Bakan Hasipoğlu, 2026 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yapılacak ilk toplantının temsilcilerle gerçekleştirileceğini, daha sonrasında ise basına açıklama yapılacağını duyurmuştu.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti, bir sonraki toplantı ise 7 Ocak tarihinde yapılacak.