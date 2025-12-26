Vergi affı başvurusu için yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla yarın tüm Gelir ve Vergi Daireleri, şubeleri ile birlikte hizmet vermeye devam edecek.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 28/2025 sayılı kararname kapsamında yürürlükte olan vergi affı için son başvuru tarihinin 30 Aralık Salı olduğu hatırlatıldı.

Başvuru süresinin dolmasına kısa bir süre kala yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla, tüm Gelir ve Vergi Daireleri’nin, şubeleri ile birlikte yarın hizmet vermeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, veznelerin 08.15–14.30 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü, vergi affından yararlanmak isteyen tüm yükümlülerin başvurularını süresi içinde tamamlamaları konusunda uyarıda bulundu.