Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2025 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla yarın toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda saat 11.00’de toplanacak Komisyon, ilk toplantısını dün yapmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, işçi ile işveren tarafının toplantıda olumlu bir tavır ortaya koyduğunu belirterek, asgari ücrete yapılacak artış oranını işveren ile işçi tarafının önerilerini aldıktan sonra belirleyip, 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçireceklerini söylemişti.

Asgari ücret, 1 Ocak’tan beridir aylık net 37 bin 818 TL ve brüt 43 bin 469 TL olarak uygulanıyor.