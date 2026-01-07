kinci toplantısını bugün yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemeye yönelik çalışmalar kapsamında cuma günü yeniden toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 10.25’te başlayan bugünkü toplantı, yaklaşık bir saat sürdü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp, toplantının ardından açıklama yaptı.

- Hasipoğlu: "Bugünkü toplantıda İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Hayat Pahalılığı oranı görüşüldü"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bugünkü toplantıda İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Hayat Pahalılığı oranının görüşüldüğünü dile getirdi.

Toplantıda bir uzlaşıya varılamadığını ancak uzlaşıdan uzak bir noktada olunmadığını kaydeden Hasipoğlu, süreci çok daha fazla uzatmamak adına cuma günü saat 13.00’te yeniden toplanacaklarını belirterek, “Bu işi artık nihayetlendirmek için bir irade içerisine girdik.” diye konuştu.

Toplantıda yapıcı fikirler ortaya konduğunu kaydeden Hasipoğlu, sorunları hep birlikte masaya yatırdıklarını dile getirdi.

Bir soru üzerine Hasipoğlu, tüm kriterleri detaylı bir şekilde ele aldıklarını kaydetti, şu aşamada herhangi bir rakam ifade etmeyeceklerini dile getirdi.

- Serdaroğlu: "Fahiş zamlar yapılıyor...yeni rakamın da bir anlamı kalmayacak"

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, yasada “Toplantıda konuşulanlar asgari ücret açıklanmadan telafuz edilemez” diye bir madde olduğuna dikkat çekerek, gizlilik kararına uyacağını dile getirdi.

Mal ve hizmetlerde “fahiş" zamlar olduğunu dile getiren Serdaroğlu, “Bunlar yanlıştır. Bu rakamın da bir anlamı kalmayacak.” dedi.

Bilinçsizce yapılacak her zam oranının hem ülkeye hem vatandaşa hem de işletmelere zarar getireceğini belirten Serdaroğlu, “Denetim yapılmıyor diye, ‘bunu fırsata çevirelim’ denmesin.” diye konuştu.

- Alp: "Enflasyondan kurtulmadıkça tartışmalar hiçbir zaman bitmeyecek"

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp de, enflasyondan kurtulmadıkça tartışmaların hiçbir zaman bitmeyeceğini ifade etti.

Alp, halkın bir çoğunun kendi okullarından, hastanelerinden ve kamusal hizmetlerden yeterince faydalanamadığını belirterek, bu konuda hükümete büyük görev düştüğünü kaydetti.

Hiçbir işyerinin kapanmasını arzu etmediklerini kaydeden Alp, kapanan her iş yerinin “servet ve istihdam kaybı” olduğunu kaydetti.

- İlk toplantı 26 Aralık'ta geçekleşti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını 26 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirmişti. Asgari ücret, 1 Temmuz’dan bu yana brüt 51 bin 202, net 44 bin 546 TL olarak uygulanıyor.