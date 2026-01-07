Bağımsızlık Yolu Parti Meclis Üyesi Cansu N. Nazlı, ülkeye kimlikle giriş çıkışın yasaklanmamasının "yaşanan güvenlik zafiyetlerinin başlıca nedenlerinden biri" olduğunu savundu.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Nazlı, son dönemde artan silahlı saldırılar ve bazı oto galeriler üzerinden yürüyen suç ilişkilerine değinerek, yaşanan güvenlik zafiyetlerinin siyasi sorumlularına işaret etti. Nazlı, tetikçilerin uzun süredir sınır kapılarından kimlikle giriş çıkış yaparak suç işlemek üzere ülkeye girip çıkabildiğini belirtti.

Nazlı, kimlikle giriş çıkışların hâlâ yasaklanmamış olmasının "ciddi bir güvenlik zafiyeti" yarattığını belirterek, İçişleri Bakanı’nı ve polis teşkilatını bu durumdan sorumluluk duymadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Bir süredir oto galerilerin haraç toplamak amacıyla tehdit edilmesi ve kurşunlanmasının artık bilinen bir gerçek olduğunu belirten Nazlı, oto galerilerin aynı zamanda kara para aklamak için kullanılan yöntemlerden biri haline geldiğini iddia etti.

Nazlı, bunun her oto galerinin kara para akladığı anlamına gelmediğini buna rağmen ülke genelinde metrekareye düşen oto galeri sayısının, otobüs durağı sayısından fazla olmasının "açık bir politik tercih" olduğunu savundu.

Nazlı, yeni oto galerilere izin verilmemesi gerektiğini belirtti.