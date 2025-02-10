ÖZTÜRKLER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, iş insanı Asil Nadir’in hayatını kaybetmesi dolayasıyla taziye mesajı yayımladı.

Meclisten verilen bilgiye göre Öztürkler, Nadir’in, çalışkanlığı, dürüstlüğü ve ilkeleri ile yaşadığı döneme damga vurmuş biri olduğunu belirtti.

Öztürkler mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir’in hayatını kaybetmesinden dolayı büyük bir üzüntü yaşamaktayım.

Nadir, çalışkanlığı, dürüstlüğü ve ilkeleri ile yaşadığı döneme damga vurmuştur.

Kıbrıs Türk halkının haklarını her platformda koruyan ve yücelten Asil Nadir, yüzlerce kişiye iş ve aş vermiş, kurmuş olduğu şirketlerle ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

Vizyoner kimliği ile birçok iş insanına örnek olan Nadir, Kıbrıslı Türklerin istediğinde neleri başarabileceğinin de en büyük kanıtı olmuştur.

Merhuma Allah’tan rahmet dilerken, başta acılı ailesi ve tüm halkımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim.

Ruhu şad olsun…”

ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel, iş insanı Asil Nadir’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel mesajında, “Asil Nadir’in vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyim. İş dünyasında vizyonu, girişimciliği ve cesaretiyle büyük başarılara imza atan Asil Nadir, sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da önemli bir iz bırakmış, çalışkanlığı ve azmiyle birçok insana ilham vermiş değerli bir iş insanıydı” ifadelerini kullandı.

Üstel mesajını şöyle sürdürdü:

“Kendi sınırlarını aşarak dünya çapında başarılar elde eden ve ekonomi, basın, medya, eğitim gibi birçok alanda katkılar sunan Asil Nadir, üretime, istihdama ve toplumsal gelişime verdiği destekle hatırlanacaktır. İş dünyasındaki liderliği ve yarattığı değerler, gelecek nesillere ilham olmaya devam edecektir. Kendisini saygı ve rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, iş insanı Asil Nadir’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti:

“KKTC’nin değerli iş insanı, vizyoner liderlerinden Asil Nadir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisi, sadece iş dünyasında değil, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine sağladığı katkılarla da hafızalarda yer edinmiş önemli bir isimdi. Merhum Asil Nadir’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Onun mirası ve ülkemize kattıkları her zaman saygıyla hatırlanacaktır.”

ÇAVUŞ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, iş insanı Asil Nadir’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Çavuş, mesajında Nadir’in, girişimciliği ve vizyoner bakış açısıyla iş dünyasında iz bırakan isimlerden biri olduğunu ve ülkeye, topluma kattığı değerlerin her zaman hatırlanacağını belirtti.

Çavuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını ticaret, yatırım ve medya alanlarında önemli çalışmalara adayan Nadir, girişimciliği ve vizyoner bakış açısıyla iş dünyasında iz bırakan isimlerden biri olmuştur. Ülkemize ve toplumumuza kattığı değerler her zaman hatırlanacaktır.

Asil Nadir, sadece iş dünyasında değil, hayırsever kişiliği ve eğitime verdiği destekle de bilinen bir isimdi. Yaptığı yatırımlarla birçok insana istihdam sağlamış, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik gelişimine katkıda bulunmuştur. Onun azmi, çalışkanlığı ve cesareti, gelecekte de pek çok girişimciye ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.”

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova, iş insanı Asil Nadir’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Nadir’in, ülkesine ve Kıbrıs Türk halkına takdirle karşılanacak hizmetlerde bulunduğunu, ekonominin gelişmesi sürecinde önemli bir rol üstlenerek, çok sayıda insana iş olanağı yarattığını belirten Berova, "Kıbrıs Türk halkı, iş insanı Asil Nadir’i hizmetleriyle her zaman saygı ile anacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Nadir’in vefatından büyük üzüntü duyduğunu bildiren Berova, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyorum.” dedi.

ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, iş insanı Asil Nadir’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu mesajında, Asil Nadir’in ülkeye kattığı değerin her zaman minnetle anılacağını vurguladı.

Ertığruloğlu, “Kıbrıs Türk halkının efsane değeri; iş insanı Asil Nadir’in vefatından derin üzüntü duydum. Ülkemize kattığı değer her zaman minnetle anılacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kıbrıs Türk halkına baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.