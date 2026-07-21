Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Akdeniz Belediyeler Birliği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ülkede bulunan Burdur Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Ali Orkun Ercengiz'le beraberindeki heyetle görüştü.

Ertuğruloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtirken, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Ercengiz, birliğin faaliyetleri hakkında Dışişleri Bakanı'na bilgi verdi.