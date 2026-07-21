Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğüyle teminat altında olduğunu belirtti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Üstel, Açık Deniz Eğitimi kapsamında KKTC’de temaslarda bulunan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Kafile Komutanı Deniz Albay İdris Noyan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki savunma alanındaki güçlü iş birliğinin, askeri eğitim faaliyetlerinin, Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerin, Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerin korunmasıyla Kıbrıs meselesindeki son durumun ele alındığı kaydedildi.

- Üstel: “Milli Savunma Üniversitesi seçkin bir eğitim kurumu”

Başbakan Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmada Milli Savunma Üniversitesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecekteki komuta kademesini yetiştiren, milli ve manevi değerleri esas alan seçkin bir eğitim kurumu olduğunu belirterek, heyeti KKTC’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Deniz Harp Okulu öğrencilerinin KKTC’de bulunmasının, Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz bağların ve ortak milli davanın en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Üstel, iki ülke arasındaki kardeşliğin her alanda olduğu gibi savunma alanında da kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının bugün özgürlük ve güvenlik içinde yaşayabilmesini 1974 Mutlu Barış Harekatı’na, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantörlüğüne ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığına borçlu olduğunu belirterek, “Bu gerçek bizim için tartışmaya kapalıdır. Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin varlığı, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin en güçlü teminatıdır.” dedi.

Büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da açıkça ifade ettiği gibi, “egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyit edilmesi ile iki devletli çözüm vizyonunun Türkiye ile tam uyum içinde kararlılıkla sürdürüldüğünü” belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Anavatan Türkiye ile aynı hedeflere, aynı iradeye ve aynı kararlılığa sahibiz. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden yeni bir müzakere sürecinin başlaması mümkün değildir. İki devletli çözüm vizyonumuzdan geri adım atmayacağız.”

- “Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerimizi savunmaya devam edeceğiz”

Rum tarafının, iki halkın ortaklığına dayalı federasyon modelinin artık tükendiğini görmesine rağmen uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğünü ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden yeni bir müzakere sürecinin başlamasının mümkün olmadığını yineledi.

Doğu Akdeniz’de barışın, istikrarın ve güvenliğin en büyük güvencesinin Türkiye’nin güçlü varlığı olduğuna dikkat çeken Üstel, Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerin korunması konusunda da Türkiye ile tam görüş ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini vurguladı.

“Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerimizi Anavatanımızla tam uyum içinde kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." diyen Üstel, "Doğu Akdeniz’de barışın korunması, bölgede hakkaniyetin tesis edilmesi ve Kıbrıs Türk halkının haklarının muhafazası için Türkiye ile omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.