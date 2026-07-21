Maliye Bakanı Özdemir Berova, Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör ve bazı yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Berova, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinde mücahitlerin üstlendiği tarihî rolün unutulamayacağını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının bugün kendi devletinin çatısı altında özgür ve güven içerisinde yaşayabilmesinde mücahitlerin, gazilerin ve aziz şehitlerin büyük payı bulunduğunu dile getiren Berova, gazilerin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde gösterdikleri cesaret ve fedakârlıkla toplumun gönlünde müstesna bir yere sahip olduklarını belirtti.

Mücahitlerin mücadele yıllarını gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyleyen Berova, birlik ve beraberlik içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güçlü yarınlara taşımanın, bu topraklar için mücadele verenlere gösterilecek en büyük vefa olacağını kaydetti.

-Direktör

Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör, Kıbrıs Türk halkının, büyük fedakârlıklarla verdiği varoluş mücadelesi sonucunda devletini kurduğunu, devletin yaşatılması ve daha güçlü yarınlara taşınmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Mehmet Salih Direktör, mücahitlerin hatırasını yaşatacak her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.