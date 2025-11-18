Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle onaylayarak Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, dün UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplanan komite ivediliği olan “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele alarak tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.

Toplantıya davetli olarak katılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yetkililer konuyla ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite toplantısına, komite üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil katıldı.