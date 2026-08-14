Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 25’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ataoğlu mesajında, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin kalkınmasına, demokratikleşme sürecine ve uluslararası alandaki etkinliğinin güçlenmesine önemli katkılar sağladığını belirterek, Türk siyasal hayatında önemli bir yer edindiğini ifade etti.

Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü bağların her geçen gün daha da pekişmesinde AK Parti hükümetlerinin ortaya koyduğu destek ve iş birliği anlayışının büyük önem taşıdığını belirten Ataoğlu, bu yaklaşımın Kıbrıs Türk halkı açısından son derece değerli olduğunu ifade etti.

Ataoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla tebrik ediyorum. Kurulduğu günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasına, demokratikleşme sürecine ve uluslararası alandaki etkinliğinin güçlenmesine önemli katkılar sağlayan AK Parti, Türk siyasal hayatında önemli bir yer edinmiştir.

Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağların her geçen gün daha da pekişmesinde ortaya koyduğu destek ve iş birliği anlayışı, Kıbrıs Türk halkı açısından da büyük değer taşımaktadır.

Bu vesileyle, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, parti teşkilatlarını, üyelerini ve gönül verenlerini kuruluş yıl dönümleri dolayısıyla tebrik ediyor; çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Ataoğlu, “Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarının ve iş birliğinin gelecekte de güçlenerek devam edeceğine olan inancını” da yineledi.