Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Bizler aynı kökten gelen, aynı tarihi ve kültürel bağları paylaşan iki kardeş halkız. Bu birlikteliği turizm ve kültür yoluyla daha da güçlendirmeye kararlıyız.” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, Ankara’da Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nağıyev ile bir araya geldi. Görüşmede, iki kardeş ülke arasında kültürel bağları ve turizm diplomasisini daha da derinleştirecek adımlar atıldığı belirtildi.

Ataoğlu ve Nağıyev’in gerçekleştirdiği görüşmede, KKTC ile Azerbaycan arasında turizm alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası alanda daha fazla tanıtılması konusunda ortak adımların ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Azerbaycan’da KKTC’nin tanıtımına yönelik kapsamlı bir festival düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtilerek, “Kültürel etkinliklerin, sanatsal sunumların ve turizm değerlerinin yer alacağı bu festival ile KKTC’nin tarihî, doğal ve kültürel zenginliklerinin Azerbaycan halkıyla buluşturulması hedefleniyor.” denildi.

Görüşme, karşılıklı hediyeleşmeyle son buldu.