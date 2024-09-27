Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Ataoğlu: “Turizm, kültürleri birbirine yaklaştıran, insanlar arasında anlayış ve dostluğu güçlendiren önemli bir köprüdür. Ülkemizin eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve misafirperver insanları ile bu sektörde hak ettiği yeri alması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Kuzey Kıbrıs, Akdeniz’in kalbinde yer alan, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliği ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunan bir cennettir. Bu potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmek, sürdürülebilir ve nitelikli bir turizm anlayışı ile geleceğe taşımak öncelikli hedefimizdir.

Bakanlık olarak ülke turizmi için büyük projelere imza attık. Girne Antik Limanı’nı yeni çehresi ile turizmin hizmetine kazandırdık, Tiyatrolar binasını bitirme aşamasına geldik, Girne Güzel Sanatlar Müzesi’ni yakında ziyarete açacağız, bunun yanı sıra Turizm Master Planı çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışma ile turizmin 10 yıllık geleceğini sektör ile birlikte inşaa etmiş olacağız.

Güney Kıbrıs’ın turizmi baltalamak için yaptığı girişimleri zayıflatmak için Ercan Havalimanından turist akışını artırma hedefindeyiz. Bunu da 2025 yılında Avrupa bölgesinden gelecek olan uçaklara teşfik vererek çözmeyi ümit ediyoruz.

Ada Kıbrıs markamız ile Türkiye pazarında güçlü tanıtımlar başlattık. Bu alanda çok iyi bir proje çalışması yürütüyoruz. Anavatan Türkiye’de yaşayan kardeşlerimizin ülkemizi daha iyi tanımaları ve tatillerini burada planlamaları için bu yapılan çalışma da önemli bir rol oynuyor.

Bu çalışmalar ışığında Dünya Turizm Günü’nün, ülkeler arasında turizmin önemini daha iyi kavrayarak, sürdürülebilir bir kalkınma yolunda ilerlemeye vesile olmasını temenni ediyorum.

Turizm sektörünün gelişmesi, sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda kültürel zenginliklerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da son derece kıymetlidir. Bu anlayışla, Kuzey Kıbrıs’ı bir turizm markası haline getirmek için gayretle çalışmalara devam edeceğiz.

Tüm turizm emekçilerimize ve turizm dostlarımıza başarı ve mutluluklar diliyor, Dünya Turizm Günü’nü kutluyorum.”

Editör: Kıbrıs Genç Tv