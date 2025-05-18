Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, tarihsel mirasın geleceğe taşımada en önemli köprülerden biri olan müzelerin, toplumların kültürel kimliğini yansıtan ve geçmiş ile gelecek arasında bağ kuran eşsiz mekanlar olduğunu söyledi.

Ataoğlu, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Müzeler, yalnızca geçmişin izlerini sergileyen yerler değil; aynı zamanda eğitim, kültür ve sanatın buluşma noktalarıdır.” ifadelerine yer verdi.

Her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası’nın tarihsel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha hatırlattığını belirten Ataoğlu, bu hafta vesilesiyle, ülkenin dört bir yanında yer alan müzelerin zenginliğine dikkat çekmeyi ve toplumun her kesiminde kültürel farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ataoğlu, Bakanlık olarak, kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve müzecilik alanında sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederek, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın tarih bilinciyle yetişmesini sağlamak, en önemli görevlerimizden biridir.” dedi.

-Müze ve ören yerleri 18-19 Mayıs tarihlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek

Müzeler haftası kapsamında 18-19 Mayıs tarihlerinde müze ve ören yerlerine yapılacak ziyaretlerin ücretsiz olacağını vurgulayan Ataoğlu, “Bu anlamlı haftada, emeği geçen tüm müze çalışanlarına ve kültür mirasımıza sahip çıkan herkese teşekkür ediyor, halkımızı müzelerimizi ziyaret etmeye ve geçmişle yeniden bağ kurmaya davet ediyorum.” ifadesine yer verdi.