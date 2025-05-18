Hamitköy sakini 77 yaşındaki Ali Yorgancıoğlu, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 10.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yorgancıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Boğazköy’de düzenlenen “Zehir Kalkanı Operasyonu”nda uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Boğazköy’de düzenlenen “Zehir Kalkanı Operasyonu” kapsamında bir araçta yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 15.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.S.K.’nin (E-25) kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 360 gram hintkeneviri ve 20 gram kokain türü madde bulundu. M.S.K. tutuklandı; soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’da hırsızlık… Müşteriden aldığı paraya işyeri kasasına koymadı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan 18 yaşındaki şahıs, müşterilerden tahsil ettiği parayı iş yeri kasasına koymayarak tasarrufuna geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

09-15 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen olayda, Ö.L.’nin (E-18), müşterilerden topladığı 1020 TL’yi iş yeri kasasına koymadığı ve çaldığı tespit edildi. Zanlı tutuklandı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Girne Akçiçek Devlet Hastanesinde yangın tüpüyle camı kıran şahıs tutuklandı

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Acil Servisi bekleme salonunda yangın tüpüyle camı kıran şahıs tutuklandı.

Dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, hasta halde bekletildiğini iddia eden M.G. (E-29), yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Şahıs, salonda bulunan yangın söndürme tüpünü kapının camına fırlatarak kırdı. Suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.