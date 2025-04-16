Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısı ile mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında 19 Nisan Cumartesi Günü Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda düzenlenecek Turizm Şöleni’ne de tüm halkı davet etti.

Ataoğlu, Turizm Haftasının, ülkenin sahip olduğu doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve misafirperverliği tanıtmak, turizmin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekmek açısından büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

Ataoğlu mesajında özetle şunlara değindi:

“Kuzey Kıbrıs; masmavi denizi, el değmemiş koyları, tarihi dokusu, kültürel çeşitliliği ve insan odaklı hizmet anlayışıyla Akdeniz’in bakir kalmış bir yıldızıdır. Bu eşsiz potansiyelin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bakanlık olarak temel hedefimiz; turizmi sadece ekonomik bir faaliyet alanı olarak değil, aynı zamanda kültürel mirasımızı yaşatma, çevre bilincini artırma ve gençlerimize yeni ufuklar kazandırma aracı olarak da değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda; alternatif turizm modellerinin geliştirilmesi, yerel değerlerin öne çıkarılması, dijital tanıtım kanallarının etkin kullanımı ve çevreyle uyumlu turizm anlayışının teşvik edilmesi yönünde çok yönlü projeler yürütmekteyiz.

Turizmin gelişmesi, yalnızca turizm sektörüne değil; tarımdan el sanatlarına, ulaşımdan eğitime kadar birçok alana olumlu katkı sağlamaktadır. Bu nedenle tüm sektörlerin iş birliği içerisinde çalışması, ülkemizin marka değerini yükseltecek en önemli etkenlerden biridir…

19 Nisan Cumartesi günü düzenleyeceğimiz şölen, gün boyunca konser, halk dansları ve çeşitli etkinliklerle devam edecektir…

Bu özel hafta vesilesiyle, turizm sektöründe emek veren tüm çalışanlarımızı, yatırımcılarımızı ve destek veren halkımızı gönülden kutluyor; daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha tanınan bir Kuzey Kıbrıs hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Turizm haftamız kutlu olsun.”