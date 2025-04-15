Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) iş birliğinde “AdaKıbrıs’ta Turizm Buluşması” gerçekleştiriyor.

13 – 17 Nisan 2025 tarihleri arasında TÜRSAB Başkan, Yönetim Kurulu, Bölge Temsil Kurulları, Basın Mensupları ile özel ilgi, alternatif turizm ve kültür turu organize eden 249 kişilik heyetle AdaKıbrıs’ta Turizm Buluşmasına katılmak üzere KKTC’de bulunuyor.

3 Gün boyunca Karpaz’dan Lefke’ye kadar ilgi ve uzmanlıklarına göre hazırlanmış Kültür, Aktivite, Deneyim, Yürüyüş, Doğa, Gastronomi ve MICE turlarına katılarak AdaKıbrıs’ı daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, AdaKıbrıs’ta Turizm Buluşması organizasyonu kapsamında KKTC’de bulunan, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ve Yönetim Kurulu üyeleri ile KITSAB Başkanı Orhan Tolun heyetlerini kabul etti.

ATAOĞLU; “KKTC’Yİ ANLATMAKLA DEĞİL YAŞAMAKLA OLUR”

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kabulünde yaptığı konuşmasında, “Dünyanın her yerinde KKTC’yi tanıtmak ve anlatmak için çaba sarf ediyoruz. Oysa ki 85 milyon Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki nüfusun seyahat eden %15’lik kesimin bir kısmı KKTC’yi ziyaret etmesi halinde, KKTC için büyük bir potansiyel yaratacağına inanıyorum” diyerek, TÜRSAB ve KITSAB yetkilileri ile gerçekleştirilen toplantılar sonucunda yoğun bir tanıtım programı başlatıldığını belirtti.

Ataoğlu, KKTC’deki sosyal medya fenomenleri ile Türkiye’deki fenomenlerin bir araya gelerek KKTC’deki doğal güzellikleri, tarihi zenginliği, gastronomisi ve kültürünü tanıtma faaliyetlerinin başladığına vurgu yaptı.

“Lansman etkinlikleri ile amacımız KKTC’yi Türkiye’de yaşayan kardeşlerimize tanıtmak ve onları en az bir defa olsun KKTC’de misafir etmek hedefini ve arzusunu taşıyoruz” diyen Ataoğlu, “bu hedefe ulaşmak için bizlerle birlikte ciddi emekler veren TÜRSAB ve KITSAB heyetlerine ülkem adına teşekkür ederim” dedi.

Ataoğlu; “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşlerimize buradan mesajım olsun ki, kardeşlik bağımızın gün geçtikçe daha da güçlendiğini, bu bağların daha da pekişmesi adına tüm kardeşlerimizi KKTC’ye davet ediyorum” diyerek “KKTC’yi anlatmakla değil, yaşamakla olur” dedi.

Konuşmaların ardından, hediye teatisi gerçekleştirilerek anı fotoğrafı çekildi.