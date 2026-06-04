Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çevrenin korunmasının yalnızca bugün değil, gelecek nesillere karşı taşınan en önemli sorumluluklardan biri olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedilen günümüzde; doğal kaynakları korumak, çevre kirliliğini önlemek ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmanın artık bir tercih değil, ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ataoğlu mesajında şunlara yer verdi:

“Bakanlık olarak, çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz… Hava kalitesinin sürekli izlenmesi, su kalitesi laboratuvarının kurulmasına yönelik çalışmalar, gürültü izleme sistemlerinin hayata geçirilmesi ve deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik projeler çevre politikalarımızın temel unsurları arasında yer almaktadır.

Ülkemizin eşsiz doğal zenginliklerini korumak adına, nesli tehlike altında bulunan Caretta Caretta ve Chelonia Mydas türü deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürürken, Karpaz bölgesindeki yaban eşeklerine ilişkin sürdürülebilir ve hayvan refahını esas alan çözümler üretmek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Ayrıca denizlerimizin korunması amacıyla ‘Sürekli Atıksu İzleme Sistemi’ ile deniz deşarjlarını çevrimiçi olarak takip ediyor, çevreye zarar verebilecek unsurlara karşı gerekli denetimleri kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Mavi Bayrak hedefi doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarla da kıyılarımızın çevresel kalitesini daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Çevreyi korumak yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak görevidir. Doğaya göstereceğimiz her duyarlılık, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır.

Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, çevre bilincinin güçlenmesine ve sürdürülebilir yaşam anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum.”