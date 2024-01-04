Polis, avla ilgili yasaları ihlal eden 3 kişiyi tutuklarken bir kişi hakkında da yasal işlem başlattı.

Polis, tutuklananların Serhatköy’de ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlanan Ö.A.(E-38) ve aynı bölgede İ.E.(E-51) adına kayıtlı av tüfeğiyle kanunsuz avlanan A.A. (E-72) olduğunu açıkladı.

Öte yandan sosyal medya hesabından Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nada belirtilen avlanabilecek yasal sayının üzerinde (2 ova tavşanı) görsel paylaştığı tespit edilen Güneşköy’de sakin O.Y. (E-20) hakkında yasal işlem başlatıldı.