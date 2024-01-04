Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kirman kentinde gerçekleştirilen ve 84 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırılarını kınadı.

Bakanlığın Facebook hesabından Kirman'daki terör saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Açıklamada, dün düzenlenen terör eylemi sonucunda çok sayıda can kaybı meydana geldiği belirtilerek, "Bu terör saldırısını lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınları ile İran hükümeti ve halkına başsağlığı ile yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.