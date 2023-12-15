Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye-AB ilişkilerinin dün başlayan ve bugün devam etmekte olan Avrupa Konseyi toplantısı gündeminde olmaması nedeniyle ağırlığı, “Amaltheia” ismini verdiği, Larnaka’dan Gazze’ye denizden insanî yardım koridoru önerisine verdiği bildirildi.

Fileleftheros’un “Toplantıda Öncelik Değişikliği” başlıklı haberine göre Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin başlatılması önerisi, çok yıllı AB bütçesi ve Orta Doğu meselesinin görüşülmekte olduğu Konsey toplantısını “devlet liderleri arasında görüş farklılıkları bulunan birçok konunun ele alındığı zor bir toplantı” olarak niteleyen Hristodulidis, kendi öncelik sıralamasını değiştirerek ağırlığı “Amaltheia” önerisine verdi.

Hristodulidis Ukrayna ile üyelik müzakerelerine başlanması önerisine değinirken “müzakerelerin başlaması, illa üyelik de gerçekleşecek demek değil. Bu, aday ülkelerin AB’ne yakınlaşmasına yardımcı olan uzun bir süreç” ifadesini kullandı.

AB’nin, bölgede rol oynamak istiyorsa bu Konsey toplantısında Orta Doğu’daki gelişmelerle ilgili özlü bir tartışma olması ve sonuca varılması gerektiği görüşünü ortaya koyan Hristodulidis “komumuzda, AB’nin de komşusunda bir savaş var. Bugün özlü şekilde tartışmazsak ve bugünkü Konsey’den bir karar çıkmazsa Avrupa Birliği olarak, bölgede oynamak istediğimiz jeopolitik rol açısından da çok yanlış mesaj vermiş oluruz” dedi.

Hristodulidis bölgeye en yakın ve bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler içerisinde olan AB üyesi olarak “özellikle insanî açıdan özlü bir rol oynamaya çalıştıklarını söyledi ve “Halen Kıbrıs’ta bulunan insanî yardımı Gazze halkına göndermek için denizden bir insanî koridor oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.