Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 23 Nisan İlkokulu öğrencilerini, okul yönetimini ve öğretmenlerini kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, program kapsamında öğrenciler ilk olarak Meclis Genel Kurulu’nu gezdi. Cumhuriyet Meclisi Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe Unan Ersöz, öğrencilere Meclis’in işleyişi hakkında bilgi verdi. Öğrenciler ardından Konferans Salonu’na geçti ve okul bando takımı mini bir konser verdi.

Konserin ardından konuşma yapan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, öğrencileri ve öğretmenleri Meclis’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 23 Nisan etkinliklerinde gösterdikleri performansla gurur duyduğunu ifade etti.

23 Nisan’ın anlamına dikkat çeken Öztürkler, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açmasının bağımsızlık ve özgürlük yolunda atılan en önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı.

Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi’nin, Kıbrıs Türk halkının oylarıyla seçilen milletvekillerinin görev yaptığı, halkın iradesinin ve temsiliyetinin hayat bulduğu yer olduğunu kaydetti.

Öztürkler, öğrencilerin Meclis’i ziyaretinin halkın iradesine sahip çıkmak anlamı taşıdığını belirtti.

Meclis’in geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin geleceği için yasaların yapıldığı yer olduğuna dikkat çeken Öztürkler, “Bugün bizler buradayız ama yarın bu ülkeyi yönetecek olan sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

Çocuklara “Bu ülkeyi yönetmeye hazır mısınız? Bayraklarımıza sahip çıkmaya hazır mısınız?” sorularını yönelten Öztürkler’e, öğrenciler hep birlikte “Evet” yanıtı verdi.

Ellerinde tuttukları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarına sahip çıkarak geleceği yaşayacaklarını ifade eden Öztürkler, “Zaman geçer ama bir ülkenin en büyük yatırımı çocuklarına ve gençlerine yaptığı yatırımdır” dedi.

Öztürkler, öğrencilerin öğretmenlerinden alacakları nitelikli eğitim ve insani değerlerle Kıbrıs Türk halkına, kültürüne, milli değerlerine ve maneviyatına sahip çıkacaklarını belirtti.

Program sonunda öğretmenlere ve okul müdürüne teşekkür eden Öztürkler, “Çocuklarla buluştuğumuz günler Meclis’te geçirdiğimiz en güzel günler oluyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.