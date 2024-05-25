Türkiye’nin ünlü gruplarından Ayna, bir kez daha Lefkoşa’da Kapı Restaurant’ta sahne aldı.

Daha önce 11 Nisan’da aynı mekanda konser veren efsanevi grup, yine unutulmaz bir performans sergiledi.

Konser sırasında Kıbrıs’ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden grubun solisti Erhan Güleryüz, Kıbrıs’ta bulunduğu süreçte bir çok Kıbrıs halk ezgisini öğrendiğini söyledi.

Güleryüz, 30 Haziran’da İngiltere’nin başkenti Londra’da sadece Kıbrıs halk türkülerinden oluşan bir konser vereceğini dile getirdi.

Kıbrıs’ın kendisine çok şey kattığını belirten Güleryüz: “Ayna diye bir grup varsa, Kıbrıs var diye var” dedi.

28 HAZİRAN’DA BİR KEZ DAHA KAPI’DA OLACAK….

Kapı Restaurant’ın başarılı işletmecisi Emre Pehlivan, Türkiye ve KKTC’nden ünlü sanatçıları hayranları ile buluşturmaya devam ediyor.

Ayna Grubu 28 Haziran’da bir kez daha Kıbrıslı hayranları ile buluşacak.

Kapı’da ayrıca 1 Haziran’da Retrobüs, 8 Haziran’da Mansur Ark, 14 Haziran’da Ufuk Yıldırım, 15 Haziran’da Ahmet Parlak, 17 Haziran’da Grup Frekans ve 18 Haziran’da Eril Cambaz sahne alacak.