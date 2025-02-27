Lacivert Medya tarafından çekilecek “Ayşe Tatile Çıktı” sinema filminin çekimleri için Lefke’de kurulacak film platosu alanında çevre temizliği yapıldı.

Verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe giden mücadelesinin anlatılacağı “Ayşe Tatile Çıktı” isimli sinema filminin hazırlıkları sürüyor.

Lacivert Medya tarafından çekilecek film için Lefke ve Tatlısu’da iki film platosu kurulacak. Bu kapsamda, Lefke’de film platosunun kurulacağı alanda, öğrencilerin sosyal sorumluluk etkinliği ile çevre temizliği yapıldı.

-Özer: “Film, Kıbrıs Türklerinin destansı varoluş mücadelesini konu alıyor”

Lacivert Medya Kurucusu ve Yapımcı Coşkun Özer yaptığı açıklamada, filmle ilgili çalışmaları büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürüttüklerini belirterek, film platosu kurulacak alanda temizlik yapan gençlere teşekkür etti.

Sinema filminin, Kıbrıs Türklerinin 1958-1974 dönemi arasındaki destansı varoluş mücadelesini konu alan güçlü bir hikayesi olduğunu vurgulayan Coşkun Özer, güçlü ve haklı hikâyeyi en doğru sinema diliyle anlatarak, geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Mart ayında oyuncu seçmelerinin tamamlanacağını ifade eden Özer, platolarla ilgili hazırlıkların tamamlanmasının ardından filmin çekimlerinin haziran ayında başlayacağı ve yaklaşık iki ay süreceği bilgisini verdi.

“Ayşe Tatile Çıktı” filminin, gelecek Kasım ayı veya Ocak 2026’da vizyona girmesi öngörülüyor.