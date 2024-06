Girne’nin kalbinde eğlence anlayışına damgasını vuran ve birbirinden güçlü seslerin sahne aldığı Cemiyet By News'te eğlence hız kesmeden devam ediyor... Ülkemizin güçlü seslerinden Ayşegül Zaim, Cemiyet By News'te hayranları ile buluştu.

Çıkarmış olduğu son single parçasıyla sosyal medyada paylaşım rekoru kıran Ayşegül Zaim seslendirdiği şarkılarıyla, Cemiyet By News'te konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Editör: Burhan CANBAZ