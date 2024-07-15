Fotoğraf sanatçısı Emre Yetkin'le (41) 2016 yılında nikâh masasına oturan Burcu Biricik (35), kızını kucağına aldı. Doğumu İstanbul'da yapan güzel oyuncu, ilk kez anne olma mutluluğu yaşadı.

2016 yılında nikâh masasına oturan Burcu Biricik-Emre Yetkin çifti, geçtiğimiz ocak ayında bebek müjdesi ile magazin gündemine gelmişti.

Kızlarına kavuşmak için gün sayan ikiliden güzel haber geldi. 35 yaşındaki oyuncu, bugün doğum yaptı. Bebeğini İstanbul'da dünyaya getiren Burcu Biricik, kızına Luna adını verdi.

Son olarak final yapan Kanal D dizisi 'Camdaki Kız'da 'Nalan' rolüne hayat veren ünlü oyuncunun ve kızı Luna'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"EN YUMUŞAK SALINIMLI BİLİNMEZİ YAŞIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde Vogue Türkiye dergisine konuşan Bucu Biricik, "Hayatımın neye gebe olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir cana annelik yapmak nedir, nasıl olur, bize ne kapılar açar hiç bilmiyorum ama bu bilinmezlik beni anksiyeteye de sürüklemiyor. Olabilecek en yumuşak salınımlı bilinmezi yaşıyorum" demişti.