Merit Royal Diamond Otel’de, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı coşkusu ünlü sanatçı Fatih Ürek ile yaşandı. Renkli kişiliği, bitmeyen enerjisi ve güçlü sesi ile Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Fatih Ürek, Cumartesi akşamı Merit Royal Diamond sahnesinin büyülü atmosferinde iki bini aşkın hayranı ile buluştu.

Beyaz ışıl ışıl kostümü ile sahnede parlayan Fatih Ürek, salonu dolduran hayranlarının yoğun ilgisi karşısında heyecanını gizleyemedi. “O kadar güzelsiniz ki sanki ilk kez sahneye çıkıyor gibi heyecanlandım” diyen ünlü sanatçı, son zamanların dillerden düşmeyen parçalarını art arda seslendirerek konserine hareketli bir giriş yaptı. Samimi tavırları ile sevenlerinin gönlünü fetheden ünlü sanatçı, “Kuzey Kıbrıs için çok özel olan böylesi bir günde sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yılı kutlu olsun, nice 50 yıllar diliyorum” dedi.

Hayranlarının tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmesiyle her anı coşku dolu geçen konserinde Fatih Ürek, Ankara havalarından şarkılar söylemeye başladığında tüm salonu ayağa kaldırdı. Sahne kostümünü değiştirerek duygusal parçalarla konserinin ikinci bölümüne devam eden Fatih Ürek, olmazsa olmaz kıvrak dans şovuyla konuklarını mest etti.

Geniş repertuvarı ile sevenlerine tam bir müzik ziyafeti sunan Fatih Ürek, hayranlarının yoğun fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi. Merit Royal Diamond Otel’deki konserinde zaman zaman hayranlarının telefonlarını alıp keyifli anları kendisi kareleyen Fatih Ürek, reyting rekorları kıran televizyon programına Kıbrıslı gelin ve görümceleri de davet etti.