Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 10-12 Haziran'da "2. Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu ve Fuarı (Türk Ticaret Fuarı)" yapılacak.



İlki 7-9 Kasım 2024'te İstanbul'da yapılan fuarın ikincisi, Azerbaycan Küçük ve Orta İşletmelerin Gelişimi Ajansı (KOBİA) ve Azerbaycan Ekonomik Reformların Analizi ve İletişimi Merkezi'nin işbirliğinde, Orta Ölçekli İşletmeler ve Kulüpler Derneği (KOBSKA) ile ROK Expo'nun organizasyonunda Bakü Expo Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kamu kurumlarınca desteklenen fuarla bu ülkeler arasında ticaret, sanayi, yatırım, teknoloji ve hizmet sektörlerindeki işbirliğinin derinleştirilmesi hedefleniyor.



20'den fazla sektörde ürün grupları ve yeni teknolojilerin sergileneceği fuarda ülkelerin yatırım fırsatları, stratejik sektörleri, iş dünyasının karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri, uzman konuşmacıların katılacağı konferanslarda ele alınacak.



Katılımcı firmalar arası ikili görüşmelerle stratejik ortaklıkların kurulması ve ortak Türk markalarının geliştirilmesi hedefleniyor. Etkinliğe 11 ülke katılımcı olarak, 20'den fazla ülke de ziyaretçi olarak iştirak edecek.

- "Türk dünyasını küresel güç merkezine dönüştürmeliyiz"

Türk Ticaret Fuarı'nın organizatörü Aygün Aliyeva, düzenlediği basın toplantısında, forum ve fuar marjında izledikleri amaç ve hedefleri anlattı.

Aliyeva, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) çok yönlü işbirliğini dış politikadan enerjiye, yeşil ekonomiden turizme ve uzay araştırmalarına kadar çok sayıda farklı alana yaydığını söyledi.

Ekonomik işbirliğinin Türk dünyasının bütünleşmesi açısından temel ve dinamik unsur olduğunu belirten Aliyeva, "Türk Ticaret Fuarı'nı, özel sektörün bu işbirliğinden doğrudan faydalanabileceği bir platform olarak hayata geçirdik. Ortak çabalarımızla TDT'yi küresel arenada bir güç merkezine dönüştürmeliyiz. Bunu ancak birlikte başarabiliriz. Kardeş ülkeler olarak ortaklık temelinde birliğimizi ve entegrasyonumuzu artırarak daha parlak bir geleceğe birlikte yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.