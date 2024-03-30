Bursa'da düzenlenecek olan U17 Türkiye Şampiyonasına katılacak olan KKTC Badminton Milli Takım kafilemiz bugün yaptığı antrenmanla şampiyonaya hazırlandı.

3-7 Nisan 2024 tarihinde Bursa’da düzenlenecek olan U17 Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımız geçtiğimiz hafta düzenlenen Milli Takım seçmesinde dereceye giren sporculardan oluşturuldu ve bugün yapılan antrenmanla Milli Takım sporcuları bir araya getirildi. Federasyon Başkanı Fırat Deniz'in yaptığı basın açıklamasında Bursa'da başlayacak olan U17 Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımızda 13 sporcunun bulunduğunu ve Milli Takım Antrenörlerimiz Nevzad Denerel ve Seymen Deniz ile birlikte sporcularımıza güvendiğini belirterek başarılar diledi. Federasyon Başkanı Fırat Deniz, şampiyona için 2 Nisan sabah adadan ayrılacak olan Milli Takım kafilemizin Bursa Tohm Olimpiyat Merkezinde konaklayacağını belirterek kendilerine bu konuda destek olan TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Sn. Mithat Tekçam'a teşekkür etti.