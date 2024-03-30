Sonuçlar

AKSA Süper Lig

Mağusa T. Gücü – Türk Ocağı: 5-0

Göçmenköy – Çetinkaya: 2-5

Doğan T. Birliği – T. H. Dumlupınar: 5-1

Yeniboğaziçi – Karşıyaka: 2-2

Uluslararası Grand Master Semineri KKTC’de Devam ediyor Uluslararası Grand Master Semineri KKTC’de Devam ediyor

Cihangir – C. B. Gençlik Gücü: 2-1

AKSA Birinci Lig

Binatlı – Geçitkale: 5-3

M. Hacıali Yılmazköy – M. Değirmenlik: 0-0

Hamitköy – Düzkaya: 3-2

31 Mart Pazar

AKSA Süper Lig

Atatürk Stadı

Yenicami – K. Kaymaklı (15.00)

Utku Hamamcıoğlu

M. Hidayet Çağlar Stadı

A. Yeşilova – Mesarya (15.00)

Evren Karademir

Cumhuriyet Stadı

Pera L. G. Birliği - Lefke (15.00)

Kerem Eran

AKSA Birinci Lig

Hasan Onalt Stadı

Mormenekşe – Baf Ü. Yurdu (15.00)

Burak Mandıralı

Mete Adanır Stadı

Girne Halk Evi – Lapta (15.00)

Ferhat Tuna

Tahsin Mertekçi Stadı

Yalova – Gönyeli (15.00)

Fehim Dayı

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Ozanköy (15.00)

Fatih Bardakçıoğlu

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dem’s C. Çanakkale – Ü. Maraş (15.00)

Ali Özer