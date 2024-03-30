AKSA Süper Lig
Mağusa T. Gücü – Türk Ocağı: 5-0
Göçmenköy – Çetinkaya: 2-5
Doğan T. Birliği – T. H. Dumlupınar: 5-1
Yeniboğaziçi – Karşıyaka: 2-2
Cihangir – C. B. Gençlik Gücü: 2-1
AKSA Birinci Lig
Binatlı – Geçitkale: 5-3
M. Hacıali Yılmazköy – M. Değirmenlik: 0-0
Hamitköy – Düzkaya: 3-2
31 Mart Pazar
AKSA Süper Lig
Atatürk Stadı
Yenicami – K. Kaymaklı (15.00)
Utku Hamamcıoğlu
M. Hidayet Çağlar Stadı
A. Yeşilova – Mesarya (15.00)
Evren Karademir
Cumhuriyet Stadı
Pera L. G. Birliği - Lefke (15.00)
Kerem Eran
AKSA Birinci Lig
Hasan Onalt Stadı
Mormenekşe – Baf Ü. Yurdu (15.00)
Burak Mandıralı
Mete Adanır Stadı
Girne Halk Evi – Lapta (15.00)
Ferhat Tuna
Tahsin Mertekçi Stadı
Yalova – Gönyeli (15.00)
Fehim Dayı
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Ozanköy (15.00)
Fatih Bardakçıoğlu
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dem’s C. Çanakkale – Ü. Maraş (15.00)
Ali Özer