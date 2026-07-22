69. Dönem Bedelli Askerlik Yemin Töreni, Gülseren Eğitim Kampı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Ailelerin yoğun katılım gösterdiği törende, asker adayları Türk bayrağı ve silah üzerine el basarak yemin etti.

Duygusal anların yaşandığı törende, yemin eden askerler ailelerinin alkışları eşliğinde gurur dolu anlar yaşadı. Eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler, düzenlenen törenle askerlik görevlerinin en anlamlı aşamalarından birini geride bıraktı.

Törene katılan aileler, evlatlarının bu özel gününe tanıklık ederken, zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Gülseren Eğitim Kampı'ndaki program, askeri tören düzeni içerisinde gerçekleştirildi.

Yemin eden askerler arasında, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci'nin oğlu Hilmi Birinci de yer aldı. Hilmi Birinci'nin yemin töreni, ailesi ve yakınları için ayrı bir gurur kaynağı oldu.