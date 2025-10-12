Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Boran, halkın sorunlarını çözmek, ülkeyi ilim, kültür ve sanatta zirveye taşımak istediğini kaydetti.

19 Ekim’deki seçimde göreve gelmesi halinde yolsuzluklara ve “soysuzluklara” “dur” diyeceğini, açılışlar kapanışlar yapan sembolik bir cumhurbaşkanı değil; halkın ve hakkın cumhurbaşkanı olacağını söyleyen Boran, “Herkes el birliğiyle çalışırsa bu ülke gül bahçesine döner” dedi.

Ülkeyi bu “kötü” duruma getirenlerin politikacılar olduğunu da savunan Ahmet Boran, ancak kolektif bir ruhla çalışılırsa toplumun ayağa kalkabileceğini kaydetti.

2020’deki Cumhurbaşkanlığı seçimine de bağımsız aday olarak katılan Ahmet Boran, 6’sı bağımsız 8 adayın yarışacağı 19 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yer alacak.

Vizyonunu Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) anlatan Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Boran, “Beni diğer adaylardan farklı kılan insan sevgimdir, kültüre, ilime ve sanata olan düşkünlüğümdür” dedi.

-Ahmet Boran kimdir?

Kendisiyle ilgili bilgi veren Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ahmet Boran, 1967’de Mağusa doğduğunu, 5 yaşında ailesiyle Londra’ya göç ettiğini, 3 yılın ardından da 1975’te Kıbrıs’a döndüklerini söyledi.

Lise eğitiminden sonra Hacettepe Tıp Fakültesi’ni kazarak Ankara’ya gittiğini, mezuniyetten sonra bir süre Türkiye’de hekimlik yaptığını, ülkeye döndüğünde de acil servis ve sağlık ocaklarında çalıştığını belirten Boran, sağlık alanında birçok seminer verdiğini de belirtti.

2009’da kamudaki hekimlik görevinden istifa ettiğini, ilim, kültür ve sanat çalışmalarına ağırlık verdiğini; şiir ve tiyatro oyunları yazdığını, basılmaya hazır 24 şiir kitabı olduğunu dile getiren Boran, İngilizcenin yanı sıra Almanca, Fransızca, İtalyanca, Arapça bildiğini; fizik, kimya, matematikle yakından ilgilendiğini söyledi.

Boran, Türk Sanat Müziğiyle ilgilendiğini, özgün besteleri olduğunu, Hat sanatına ve resme yönelik çalışmaları da bulunduğunu ifade ederek, insan hakları ve diğer konularda bireysel eylemler düzenlediğini, resmi makamlar önünden de ses yükselttiğini belirtti.

- “Ülkede çok şey yolunda gitmiyor”

Neden cumhurbaşkanlığına aday olduğuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Boran, ülkede çok şeyin yolunda gitmediği, yöneticilerin beklenen performansı göstermediğini, vatandaşlarla bütünleşmediğini savundu.

Ülkedeki yabancı insan sayısına da işaret ederek, “Kotamız doldu. 777 bin milletten insan burada yaşıyor. Herkes ayrı devlet kurdu…” ifadesine yer veren Boran, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde toprak satışının önüne geçeceğini de söyledi.

İnsanların ülkelerindeki kötü ve faşist yönetime karşı gelmeyip Kıbrıs’a kaçtığını da söyleyen Ahmet Boran, “Kaçmak en kolayı. Bizim verdiğimiz mücadele gibi onlara da kendi ülkelerinde mücadele vermeli” dedi.

Çevre kirliğine, trafikteki yoğunluğa, öğrenci sayısındaki artışa da işaret eden Boran, sağlıkta ve eğitimde kamu hizmetlerinin tıkandığını, yükseköğretimin yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs konusundaki görüşünü de dile getiren Ahmet Boran, “Biz bütün bir Kıbrıs istiyoruz. Parçalı bir ülkenin hiçbir anlamı yoktur” dedi.

Görüşmeye açık, israfa karşı bir cumhurbaşkanı olacağını söyleyen Boran, müzakereler için yurt dışına gitmeye, en pahalı otellerde konaklamaya gerek olmadığını, tüm konuşmaların ülkede de yapılabileceğini belirtti.

İnsanları Kıbrıslı Türk ve Rum diye ayırmadığını da söyleyen Ahmet Boran, Kıbrıs’ta barış olması halinde kan dökücülerin, savaşı benimseyenlerin büyük hayal kırıklığına uğrayacağını da söyleyerek, kuru milliyetçilik, kin ve koltuk kavgası bitmeden barışın sağlanamayacağını da ifade etti.

- Seçim kampanyası

Seçim kampanyası hakkında da bilgi veren, youtube’da Ahmet Boran Seçim Özel programları hazırlayıp yayınladığını dile getiren Boran, afişlere (billboard) karşı olduğunu, bunun yerine ihtiyaçlı insanların masraflarının karşılanabileceğini ifade etti.

Devlet dairelerini, esnafı tek tek ziyaret ettiğini de belirten Boran, “Sizi sizden iyi kimse anlatamaz” diyerek seçim propagandasını bizzat kendisinin sürdürdüğünü dile getirdi.

İnsan ilişkililerini önemsediğini, komşunun komşuya selam vermediği bu düzenin onu üzdüğünü ifade eden Boran, tüm iyi insanlarla dost, kalp kırmayan, güler yüzlü bir cumhurbaşkanı olacağını dile getirdi.

Halkın sorunlarını çözmek, ülkeyi ilim, kültür ve sanatta zirveye taşımak için göreve gelmek istediğini kaydeden Boran, “Her yerde ilim, kültür ve sanat merkezleri açılmasına önderlik edeceğim. Bu benim için çok önemli” dedi.

- Boran’dan medyaya çağrı

Açıklamasında bazı medya kuruluşlarını da eleştiren Boran, ülke basınının 19 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece “iki aday” yarışacakmış gibi davrandığını savundu.

Bunun kabul edilemeyeceğini dile getiren Boran, yazılı ve görsel basında tüm adaylara eşit şekilde yer verilmediği sürece basının tarafsızlığından söz edilemeyeceğini belirtti.