Bağımsızlık İttifakı, Avrupa Konseyi Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor’un hazırladığı “Türkiye 2023-2024” raporunu, Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin haklarını yok saydığı gerekçesiyle protesto etti.

Bağımsızlık İttifakından yapılan açıklamada, raproun Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının emellerine hizmet ettiği belirtildi.

Raporun, Kıbrıs Türk halkının “Uluslararası Antlaşmalara ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki ortaklığına” dayanan haklarını ortadan kaldırmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türklerinin 2004 referandumunda BM Annan Planına “Evet” demelerine rağmen tek taraflı Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti adına AB üyeliğine alındığına işaret edilerek, “Kıbrıs Türklerine kansız soykırım yapıldığı” öne sürüldü.

Kıbrıs Türkünün bağımsız egemen devlet hakkının kabul edilip tanınması talebinin, İnsan Hakları Derneği tarafından Avrupa Parlamentosu ve BM yetkililerine gönderileceği belirtilen açıklamada, mektubun Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Kıbrıs Rumlarına eşit statüde Kıbrıs Türklerinin devlet hakkının tanınmasından başka çözüm şansı ve seçeneği olamayacağı belirtilen açıklamada, “ENOSİS hayallerine ne Türkiye ne de Kıbrıs Türklerinin onay vermesini kimse beklemesin" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki Kıbrıs Türklerinin ortaklık haklarını inkar ve reddetmekte olan bu raporun ve AB’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Rum devleti olarak kabul etmesinin uluslararası hukuka ve yasalara aykırı olduğunu ittifakımız önemle vurguluyor ve AB’nin bu hukuksuz politikalarını ve kararlarını şiddetle protesto ediyor" denildi.