Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü, Kadın Eğitimi Kolektifi ve Baraka Kültür Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Girne Kaymakamlığı önünde ortak basın açıklaması yaptı.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, basın açıklamasını örgütler adına Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Evren Gürtunç okudu.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta son on yılda 42 kadının erkek şiddeti sonucu hayatını kaybettiği hatırlatılarak, kadına yönelik şiddetin bireysel veya aile içi bir mesele olmadığı, aksine toplumsal, siyasal ve kurumsal bir sorun olduğu vurgulandı. Açıklamada, Devletin toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini gidermek konusunda yıllardır yetersiz kaldığı savunuldu.

-“Girne’de sığınma evi yok”

Girne’nin son yıllarda çok sayıda ağır şiddet vakasıyla gündeme geldiği kaydedilerek, bölgede çalışan kadınların turizm ve hizmet sektörlerinde güvencesiz koşullar, düşük ücret ve sigortasız istihdamla karşı karşıya bırakıldığının belirtildiği açıklamada, ekonomik güvencesizliğin, şiddet gören kadınların evden ayrılma hakkını fiilen ortadan kaldırdığı belirtildi. Açıklamada, sığınma evi olmadığı da aktarıldı.

Açıklamada, kadın cinayetlerinin önlenebilir olduğuna dikkat çekilirken, devletin gerekli kurumsal mekanizmaları kurmadığı ifade edildi.

Hükümetlerin yıllarca sığınma evi talebini görmezden geldiğinin kaydedildiği açıklamada, ücretsiz kreş ve bakım hizmeti de olmadığı ve bakım yükünün kadınların omuzuna yüklendiği belirtildi. Açıklamada, “Dolayısıyla mesele ‘erkek şiddeti’ ile sınırlı değildir. Bu, devlet politikalarıyla örgütlenmiş bir şiddet rejimidir. Kadınlar hayatta kalmak için mücadele etmek zorunda bırakılıyor. Soru artık açık ve nettir: Devlet insanca bir yaşamı biz kadınlara layık görmüyor mu?” diye soruldu.

Açıklamada, kadına yönelik şiddetin yalnızca cezalarla çözülemeyeceği vurgulanarak, eğitimden iş yaşamına, medyadan hukuka kadar tüm alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin inşa edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada; sığınma evleri ve şiddet önleme merkezlerinin hayata geçirilmesi, Polis Şiddete Müdahale Birimi’nin etkin başvuru alacak şekilde yapılandırılması, “ALO 183 Acil Sosyal Hizmet İhbar Hattı” altyapısının kurulması, istihdamların güvence altına alınması, “eşit işe eşit ücret” ilkesinin uygulanması ve özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması istendi.