Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın siyasi tutumunu eleştirerek, “Muğlaklık yerini siyasal kaçışa bıraktı.” dedi.

Ersoy, yazılı açıklamasında, Bağımsızlık Yolu’nun seçim tavrını açıklarken Erhürman’ın ortaya koyduğu siyaseti muğlak kavramıyla tanımladıklarını hatırlatarak, o günden bugüne “değişen tek şeyin, bu muğlaklığı tespit eden kesimlerin genişlemesi” olduğunu savundu.

“Erhürman’ın federal çözümün adını telaffuz etmekten ısrarla kaçındığını” iddia eden Ersoy, çözüm perspektifinin “siyasi eşitliğe dayalı stratejik iş birliği” çerçevesine sıkıştırıldığını söyledi. Ersoy, Erhürman’ın net ve keskin bir siyasal pozisyon ortaya koymadığını ileri sürerek, “’Aman kimseyi kızdırmayalım” anlayışıyla yapılan siyasetin, “güç ilişkilerine uyum sağlamaktan öteye gitmediği” değerlendirmesinde bulundu.

- “EKTAM Direnişi’ne tek kelime edilmedi”

Ersoy, EKTAM emekçilerinin grev sürecinde Cumhurbaşkanı’nın tutumuna da eleştirilerde bulunarak, Erhürman’ın grevi ziyaret etmesine rağmen kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi.

Bakanlığın herhangi bir yaptırım uygulamadığını, Kaymakamlığın dayanışma fonu için gerekli izni vermekten kaçındığını ileri süren Ersoy, “Anayasa'nın çiğnendiği, örgütlenme ve çalışma hakkının gasp edildiği, emeğin güvencesizleştirildiği bir süreçte sessiz kalındığını” savundu.

“Erhürman’ın siyasetindeki muğlaklığın artık yerini ‘susarak konum alan bir siyasal kaçış hattına’ bıraktığı düşüncesini paylaşan Ersoy, kolektif eylemi büyütmek gerektiğini belirtti; kendi kaderini kendi elleriyle belirlemek için sorumluluk alarak harekete geçen EKTAM emekçilerinin direnişinin, izlenmesi gereken yolu aydınlattığını kaydetti.